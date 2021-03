Stadtrat will bewaffnete Polizei-Roboter verbieten

Patrick Lin, der sich an der California Polytechnic University mit Ethik in der Robotik beschäftigt, befürwortet die Idee. Er warnt: „Nicht tödliche Roboter können sich sehr gut in tödliche verwandeln.“ Ein Beispiel hierfür wäre etwa ein Roboter, den die US-Polizei 2016 beim Schusswechsel mit einem Amokläufer in Dallas mit Sprengstoff versehen, zum Attentäter gesteuert und dort zur Detonation gebracht hat.