Lemberg: Angriff war nur eine Frage der Zeit

Keine Todesopfer am Flughafen

Es war nur eine Frage der Zeit - Experten rechneten schon seit Tagen mit Angriffen auf den Flughafen. Am Freitag war es so weit. In den Morgenstunden rissen heftige Explosionen die Menschen aus dem Schlaf. Vier Raketen waren am Flughafengelände eingeschlagen, zwei todbringende Geschosse hatte das Militär entschärfen können. Eine Wartungshalle für Flugzeuge wurde zerstört, Todesopfer gab es zum Glück keine, eine Person wurde verletzt.