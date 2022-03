Wie gut ist es um die Gesundheit Putins bestellt?

Zusammengesackte Körperhaltung

In den letzten öffentlichen Auftritten habe Putin eine „hängende Körperhaltung“ gezeigt, erklärte Körpersprachexperte, Erik Bucy von der Texas Tech University. „Er wirkt, als würde er sich unwohl fühlen, fast schon unfähig, sich aufrecht zu halten.“ Auch sein Blick sei wenig fokussiert, so Bucy weiter: „Er schaut häufig nach unten und zur Seite, spricht den Tisch und den Boden an und sieht nur selten zu seinem Untergebenen auf.“