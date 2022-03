Bergrettung verrechnet Einsätze nun pauschal

Ausnahmen bei Großeinsätzen

Ein Kleineinsatz kostet demnach immer 150 Euro in der Stunde – egal, wie viele Bergretter daran teilnehmen. Standardeinsätze mit mehr als sechs Bergrettern und Geräten werden mit 480 Euro pro Stunde verrechnet. Bei Großeinsätzen wie etwa nach dem Lawinenunfall Anfang Februar in Schmirn bleibt man freilich beim bisherigen Modell. „Solche Einsätze sind nicht einordenbar, ihr Anteil liegt aber im Jahr lediglich bei rund fünf Prozent“, erklärt Spiegl. Allerdings hat die Tiroler Bergrettung hier ihren Stundensatz dem in den anderen Bundesländern gültigen Tarif von 46 Euro angepasst. Tirol hatte bisher als einziges Bundesland nur 38 Euro verrechnet.