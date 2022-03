Sadileks Tanz auf zwei Hochzeiten

Zuerst die Tabellenführung in der Ostliga, danach der Futsaltitel. So schaut das samstägige Wunschszenario von Stripfings Goalie Matthias Sadilek aus, der morgen einen engen Terminplan hat, zweimal ein Neustädter Team zum Tanz bittet. Um 16 Uhr trifft der 21-Jährige in der Drittklassigkeit daheim auf den SC, ehe er im Anschluss zur Fortuna aufbricht, dort um 19.30 Uhr mit Stella Rossa im Hit Erster gegen Zweiter um die Futsal-Meisterschaft kämpft: „Zwei Siege wären natürlich ein Traum. Ich hoffe, dass sich das alles ausgeht.“ Wenn man dazwischen aufs Duschen pfeift? „Das muss drinnen sein“, grinst Sadilek. „Ich sitz ja über eine Stunde im Auto.“



Dass die Wiener beide Goalies einsetzen, könnte im Wettlauf gegen die Zeit zum Vorteil werden. „Normal spiele ich immer die erste Hälfte. Vielleicht tauschen wir nun.“ Zuvor soll mit Stripfing der erste Frühjahrsdreier eingefahren werden. Zuletzt haperte es besonders vor dem Tor. „Es wurde alles aufgearbeitet. Unsere Stürmer haben eine brutale Qualität, werden ihre Treffer schon machen.“