Teure Tücken im Homeoffice: Unfall war zu weit weg

Private Besorgungen nur in der Nähe

Wie bereits im Ersturteil des Landesgerichtes St. Pölten (Niederösterreich) penibel aufgelistet ist, befinden sich die nahen Supermärkte in 120 und 500 Meter Entfernung von der Wohnung. Der Angestellte hätte eines dieser Geschäfte benutzen müssen. Dass in dem einen längere Wartezeiten zu befürchten waren und im zweiten das Angebot unbefriedigend war, ist rechtlich ohne Bedeutung.