Heidelberg: Waffenhändler in Österreich im Visier

Amokläufer ließ Waffe in Wiener Hotel zurück

Beamte hatten am Tatort zwei Waffen und rund 150 Schuss Munition sichergestellt. Eine dritte Waffe fand die österreichische Polizei in einem Zimmer, das der junge Mann bei einem Aufenthalt in Wien angemietet hatte. Die beiden bei der Tat verwendeten Waffen hatte der 18-Jährige demnach bei dem Waffenhändler gekauft, die dritte, eine Büchse, bei einer Privatperson.