Heidelberg-Amokläufer kaufte Waffen in Österreich

Der mutmaßliche Amokläufer von Heidelberg, der Montagmittag eine Studentin erschossen und drei weitere Studenten verletzt hat, hatte sich seine Waffen in Österreich besorgt. Der 18-Jährige habe rund eine Woche vor der Tat drei Langwaffen in Österreich erworben, teilten am Mittwoch Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim mit.