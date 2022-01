Österreicher erlebten den Amoklauf im Hörsaal mit

Wiener berichtet von Uni: „Überall Polizeiautos“

Auch Österreicher, unter ihnen Thomas Schaschinger aus Wien, erlebten das Drama mit. Er habe zuvor ein Praktikum an der Uni gehabt, so der Medizinstudent. In der Bibliothek erfuhr er vom Blutbad. „Es ist unangenehm, wenn einem bewusst wird, dass so etwas überall passieren kann“, sagt er.