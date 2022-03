Salzburger Osterfestspiele schlagen neuen Weg ein

Der Chor des Bayerischen Rundfunks singt im Chorkonzert Johannes Brahms´ „Deutsches Requiem“. Kammerkonzerte werden vom Gewandhaus-Quartett und vom Gewandhaus-Bläserquintett gestaltet. Der Kartenverkauf beginnt, anders als in den Vorjahren, bereits Anfang Oktober 2022. Bedient sollen auch Leute werden, die nicht das große Geld für ihre Tickets ausgeben wollen. So soll es ein Dreier-Abo (Orchesterkonzert, „Tannhäuser“ und „Träume“) geben, mit einer Preisreduktion von 30%. Diese Art des Abos kann nur direkt am Kartenschalter in Salzburg erworben werden. Auch für junge Interessierte (U27) soll es ein exklusives Kontingent an stark reduzierten Tickets geben.