Neue Studie wirft bei Pflegekräften Fragen auf

Auch die Fachleute der Abteilungen Soziales und Pflege vom Land Tirol seien in die Durchführung dieses Projektes nicht eingebunden – obwohl sie in der Vergangenheit unter anderem den Strukturplan Pflege selbst erstellt haben und im stetigen direkten Austausch mit den Krankenhäusern, Pflegeheimen und Co. seien. „Es muss erlaubt sein, all diese Details zu hinterfragen, denn immerhin sind hier rund 95.000 Euro im Spiel, die das MCI für die Erstellung dieser Studie vom Land Tirol erhält“, betonten die Pflegekräfte.