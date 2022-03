Browser-Erweiterung blockiert neugierige Cookies

Neugierige Cookies werden entfernt

In Tests zeigte sich, dass sich mit der Erweiterung mehr als 90 Prozent der Cookies entfernt werden können, die Daten über Nutzer sammeln. Diese Leistung sei vergleichbar mit derjenigen eines menschlichen Experten, schreiben die Forschenden in ihrer Publikation, die sie im August auf dem USENIX-Sicherheitssymposium in Boston vorstellen werden.