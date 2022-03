Jedes zweite Rettungsauto bleibt nun in der Garage

LH will Aus von Quarantäne-Regeln

Währendessen denkt LH Thomas Stelzer über die Abschaffung der Quarantäne-Regeln nach: „Ich bin dafür, dass wir in enger Abstimmung mit Gesundheitsexperten die Quarantäneregeln neu bewerten und rasch – so wie bereits in anderen europäischen Ländern auch – an die aktuelle Situation anpassen beziehungsweise sie abschaffen.“ Dass man symptomlos Infizierte „trotzdem fünf bis zehn Tage wegsperrt, ist nicht nachvollziehbar“, kritisiert der Landeshauptmann.