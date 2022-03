Eine bittere und bezeichnende Pointe

Seitdem veränderte sich auf dem Energiesektor nur, was sich nicht mehr vermeiden ließ. Die Volkspartei lebt in der Vergangenheit irgendwo in der guten alten Zeit vor dem Ölpreisschock in den 1970er-Jahren. Und die Grünen sind von der Richtigkeit ihrer Ideenwelt dermaßen besessen, dass sie jeden Zweifler als potenziellen Umweltgefährder verunglimpfen.