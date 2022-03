Schramböck mit 30 Top-Firmen in Saudi-Arabien

„Es ist die größte Wirtschaftsdelegation, die bisher aus Österreich nach Saudi-Arabien gereist ist“, betont Schramböck das enorme Interesse. Top-Manager wie Siemens-General Wolfgang Hesoun und viele andere wollen an Ort und Stelle ihre Geschäftsideen präsentieren. Mit von der Partie sind so renommierte Firmen wie Rosenbauer, AVL, Voestalpine, aber auch die Raiffeisenbank International, die heftig vom Krieg in der Ukraine durchgeschüttelt wird.