„Gipfel ohne Ergebnis ist Schlag ins Gesicht“

Dass der Energiegipfel am Sonntag ohne Ergebnis zu Ende gegangen sei, sei „ein Schlag ins Gesicht von Millionen Menschen in Österreich, die jeden Tag zur Arbeit fahren, Gas- und Stromrechnungen bezahlen müssen und nicht mehr wissen, wie das weitergehen soll“, so Rendi-Wagner in der „ZiB 2“ des ORF. Man habe in den letzten Monaten viele Vorschläge gemacht, „aber in den letzten Wochen haben wir immer nur von der Regierung gehört, was alles nicht geht“.