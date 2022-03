Teuerung: Ruf nach Senkung der Steuer wird lauter

Die Niederlande haben vor Kurzem die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel gesenkt, Frankreich will den Sprit ab April um 15 Cent pro Liter billiger machen, und in Deutschland fordert CSU-Chef Markus Söder eine Senkung der Steuer. Diese Forderungen gibt es auch in Österreich, und sie werden immer lauter.