Weitere Rufe nach Steuersenkung, IHS dagegen

EU-Recht sieht keine MwSt-Ermäßigung vor

Tatsächlich sieht aber die ziemlich restriktive EU-Gesetzgebung zur Mehrwertsteuer keine ermäßigten Sätze für Treibstoffe vor. In jedem Mitgliedsland sei der volle Mehrwertsteuersatz - in Österreich also 20 Prozent - einzuheben, bestätigte eine Sprecherin der EU-Kommission am Freitag auf Anfrage. Das bestätigte auch Europarechtsexperte Walter Obexer. Für Erdgas könnte Österreich aber den halben MwSt-Satz von zehn Prozent einführen, sagt er.