Politik für Steuersenkungen, Wifo ist skeptisch

FPÖ-Parteichef Herbert Kickl (siehe Video oben) verlangt eine Halbierung der Mehrwertsteuer in zahlreichen Bereichen von derzeit 20 auf zehn Prozent. Zusätzlich will er auch eine Reduzierung der Mineralölsteuer. Außerdem solle die geplante CO2-Abgabe gestrichen werden, so Kickl. Die NEOS erneuerten am Donnerstag ihre Forderung nach einem „Entlastungsgipfel“.