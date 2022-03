„Ich schäme mich für meinen Hass auf Putin“

Russen haben in der Gegend Gebäude markiert

„Jeden Abend, wenn die ganze Familie beisammen ist, beten wir. Auch online, da sind bis zu 60.000 Menschen dabei“, erklärt Enkelin Uliana, die ihr Philosophiestudium in Lemberg vorerst an den Nagel gehängt hat und wieder heim zur Familie in die Kleinstadt Stryj gezogen ist. „Ich will jetzt bei meinen Liebsten sein. Mit meinen Eltern kümmere ich mich um Flüchtlinge und Hilfsgüter“, sagt die 20-Jährige, die sich noch halbwegs sicher fühlt. „Doch im Jänner und Februar waren einige Russen in der Gegend und haben Gebäude markiert.“