Lemberg: Eine Stadt bunkert sich ein

Nach wenigen Kilometern das gleiche Spiel, die nächste Festung wird errichtet. Überall wird gehämmert, gebohrt, betoniert. Auch Jugendliche packen mit an. Nagelbänder, die Fahrzeuge zum Stillstand bringen sollen, werden ausgelegt. Grimmig dreinblickende Männer mit Schrotflinten lassen uns keinen Moment aus den Augen. Nach einer kurzen Kontrolle samt Blick in den Kofferraum geht unsere Landpartie weiter. In den angrenzenden Wäldern tauchen immer wieder Panzerigel auf, ansonsten tote Hose. Bis nach wenigen Kilometern das übliche Prozedere ins Haus steht. Diesmal wird gerade ein großkalibriges Maschinengewehr auf einem Anhänger in Stellung gebracht.