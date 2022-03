„Krone“ in Lemberg: Sirenen gehören zum Alltag

Wann kommt er auch nach Lemberg? „Ich weiß es nicht, noch fühle ich mich hier sicher. Angst habe ich keine, meine Familie ist in Sicherheit. Egal, was kommt - ich bleibe! Ich fürchte mich vor einer nuklearen Katastrophe viel mehr als vor dem Feind. Nach dem Brand im Atomkraftwerk Zaporischschje soll der Strahlenwert in der Umgebung bereits sechsmal höher sein als in Tschernobyl“, berichtet Vitali, der Portier in unserem Hotel.