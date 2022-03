Olga spielt bei klirrender Kälte für den Frieden

Sie ist der Engel am Bahnhof der Verzweifelten im Lemberg. Dort, wo tagein, tagaus Tausende Flüchtlinge in klirrender Kälte ausharren, sitzt Olga Nechyporchuk auf einer mitgenommenen Plastiksteige und spielt Klavier. Ein ostblockgrauer Himmel hängt über der Stadt, doch sie ist der Sonnenschein in düsteren Zeiten. „Ich spiele hier, um den Flüchtlingen Freude zu bereiten, ihnen Kraft zu schenken“, sagt die gebürtige Lembergerin. „Ich habe einen Sohn, wir haben beschlossen, nicht wegzugehen. Wir bleiben in unserer Heimatstadt, bis alles vorbei ist.“