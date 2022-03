Die traurigsten Augen am Bahnhof der Gestrandeten

Die traurigsten Kinderaugen der Welt

Im völlig vollgestopften Bahnhof ist die Hölle los - es passt keine Maus mehr rein. Man blickt in von tagelanger Flucht gezeichnete Gesichter. Und in die traurigsten Kinderaugen dieser Welt. Sie drücken ihre Haustiere, ihre Puppen fest an die Brust, klammern sich im Menschengewühl an ihre Mama. Eine ältere Dame steht mit ein paar Habseligkeiten am Bahngleis, starrt ins Leere. Eine gehbehinderte Frau, die Krücken in der Hand, wird mittels Gepäckwagen ans Gleis gekarrt. Züge, die vor Flüchtlingen überquellen, tuckern los.