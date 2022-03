Wenn die Therapie das Sexleben stört

Über sexuelle Funktionsstörungen als Arzneimittel-Nebenwirkungen wird zu wenig geredet, auch gibt es nur selten Studien zu dem Thema. Vor allem die Beschwerden der Frauen werden hier beinahe komplett ignoriert. „Dabei dürften diese ein Problem für viele Menschen sein, die dauerhaft Medikamente einnehmen. Außerdem können solche Schwierigkeiten dazu führen, dass die Lebensqualität sinkt und die Behandlung abgebrochen wird“, so Apotheker Mag. Pharm. Dr. Gunar Stemer, Anstaltsapotheke UniKlinikum AKH Wien, am Apotheker Kongress in Schladming (Stmk.).