Brand in Schönberg: Bewohner flüchteten aus Bett

Feuerwehrleute warnten mit Klopfen an die Türen

Nicht alle Bewohner wurden sofort wach, die Feuerwehrleute mussten an die Türen klopfen und sie vor dem drohenden Inferno warnen. „Teilweise mussten die Leute dann barfuß flüchten und konnten nichts mitnehmen“, so der Floriani-Chef. Mit schwerem Atemschutz wurden die Flammen im Lokal bekämpft. Zugute kam den Feuerwehren (Schönberg, Mieders, Berufsfeuerwehr Innsbruck), dass eine Brandschutztür die Gastronomie-Räumlichkeiten vom Rest trennt.