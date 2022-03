Frühjahrsputz: So gehen Sie richtig vor

Schritt 2: das Badezimmer

Das Badezimmer ist fast am Kompliziertesten. Hier sammelt sich nicht nur viel Schmutz an, sondern auch Kalk und Staub. Der erste Schritt ist, die kosmetischen Mittel gut zu untersuchen: Wenn sie abgelaufen oder ausgetrocknet sind, dann werfen Sie diese besser weg, damit wird viel Platz frei. Das Fenster (wenn sie auch in diesem Raum eines haben), die Fliesen und die Toilette müssen gereinigt werden. Nehmen Sie alles von den Regalen und putzen Sie alles schön mit einem Tuch ab, damit weniger Staub in der Luft ist. Das ist wichtig, denn jetzt können die Spiegel, die Regale, der Wasserhahn und die Wanne geputzt werden. Am Ende noch schön aufwischen, damit alles glänzt.