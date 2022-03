Journalismusakademie: 12 junge Talente gesucht

Abwechslungsreicher Grundlehrgang

Am 29. August startet der fünfwöchige Grundlehrgang in Innsbruck. Er umfasst unter anderem intensive Schulung in den Bereichen Print und elektronische Medien, Fotografie, Social Media oder Medienrecht. Die besten Absolventen erhalten im Anschluss die Möglichkeit, in Redaktionen und Presseabteilungen in Tirol vertiefend Praxiserfahrung zu sammeln. Um eine umfassende Betreuung der Teilnehmer garantieren zu können, ist der Lehrgang auf zwölf Plätze beschränkt.