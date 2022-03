Digitales Schulbuch: Plattform zeigt, wie es geht

E-Books in den Mittelpunkt der Schulbuchaktion gerückt

Im Mittelpunkt der Schulbuchaktion, für das kommende Schuljahr mit 130,6 Millionen Euro budgetiert, soll laut Regierung die Förderung des digitalen Lernens vor allem in Form von E-Books stehen. Schulen und Lehrer können, und das ist neu, für das Schuljahr 2022/23 erstmals sogenannte „E-Book Solo“ und „E-Book+ Solo“ bestellen, also rein digitale E-Books ohne die dazugehörige Printausgabe des Schulbuchs.