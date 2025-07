Diese Stunts machten Felix Baumgartner unsterblich

Mit waghalsigen Stunts hat Felix Baumgartner, der am Donnerstag im Alter von 56 Jahren bei einem Paragleit-Unfall in Porto Sant‘Elpidio an der Adriaküste ums Leben kam, mehrfach international für Aufsehen gesorgt. Am 14. Oktober 2012 wurde der österreichische Extremsportler mit einem Stratosphären-Sprung endgültig zur Legende.