Mehr Geld für Schulbuchaktion: Zu wenig, zu spät?

Familienministerin Raab zufolge entsprechen 6,7 Millionen Euro Anhebung in der Sekundarstufe II (Berufs- und Polytechnische Schulen, AHS-Oberstufen und BMHS) dem aktuell ermittelten Bedarf an Schulbüchern. „Damit wollen wir vermeiden, dass Eltern hohe Zuzahlungen für Schulbücher leisten müssen“, so Raab. Der Rest der angekündigten Erhöhung, also mehr als die Hälfte, soll indessen in den Ausbau des digitalen Angebots - sieben Millionen Euro für digitale Schulbücher für die Sekundarstufe I (v.a. Mittelschulen, AHS-Unterstufe) und II - fließen.