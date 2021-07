Die Schulbuchmisere: Auch digital droht Elend

Gute „Software“ in Form von Bildungsinhalten ist für die Digitalisierung der Schule unbedingt erforderlich, darin sind sich eigentlich alle einig. Will die Regierung in Sachen Digitalisierung echte interaktive und ansprechende Lernmaterialen den Schülern zugänglich machen, die in Form der EBook+ auch laufend weiterentwickelt werden, wird sie laut denen, die wohl am besten Bescheid wissen - den Schulbuchreferenten - mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Sonst sitzen am Ende die Schüler vor den Laptops, aber die digitalen Bildungsinhalte fehlen.