US-Zölle gehen deutschen Autobauern an den Kragen

BMW: Wette auf einen Deal mit Trump

BMW verkaufte 2024 rund 16 Prozent seiner Autos in den USA. Im zweiten Quartal schaffte der Konzern bei den Auslieferungen an die Kunden ein kleines Plus von 1,4 Prozent. Der Konzernumsatz schrumpfte laut Analystenkonsens von Visible Alpha, der vor dem Pre-Close-Call erhoben wurde, nur leicht. Doch das Betriebsergebnis sank nach der Prognose um etwa ein Drittel auf 2,5 Mrd. Euro – das der Autosparte sogar um 46 Prozent, was einer Marge von 4,7 Prozent entspräche. BMW blieb anders als die anderen deutschen Autobauer standhaft bei seiner Jahresprognose einer Rendite von 5 bis 7 Prozent.