Digitale Schulbücher: Wenn das Geld nicht reicht

Geregelt werden die Bestellungen der Schulbücher durch die jährliche Limitverordnung, in der die Höchstbeträge für die Durchschnittskosten pro Schüler vom Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend festgelegt werden. Die Verordnung umfasst nun erstmals auch ein Digital-Limit für E-Book+ in Kombination mit einem Schulbuch. In der Sekundärstufe I (SEK1: Mittelschulen, AHS-Unterstufen) können E-Book+ im Wert von 12 Euro, in der SEK2 um insgesamt 8 Euro pro Schüler bestellt werden. Zur Relation: Das „Papierbudget“ beträgt in der SEK1 95 Euro, in der SEK2 190 Euro.