Bub (7) wurde unter Gabelstapler eingeklemmt

Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr nahm ein Siebenjähriger aus Losenstein einen elektrischen Gabelstapler in Betrieb, welcher in einem Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens abgestellt war. Der Siebenjährige fuhr rückwärts aus dem Nebengebäude, wobei der Stapler aufgrund der abschüssigen Einfahrt und der ausgefahrenen Staplergabel umstürzte. Dadurch wurde der Siebenjährige unter dem Stapler eingeklemmt.