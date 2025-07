Gaza: Tote und Verletzte nach Beschuss von Kirche

Der 60-jährige Hausmeister der Kirche der Heiligen Familie in Gaza und zwei Frauen (70 und 84 Jahre alt), die sich in einem Caritas-Zelt auf dem Hof der Kirche befunden hatten, starben an ihren schweren Verletzungen. Von neun weiteren Verletzten befinden sich nach Angaben der deutschen katholischen Nachrichtenagentur KNA einer in kritischem und zwei weitere in ernstem Zustand. Der Pfarrer der Gemeinde, der argentinische Ordensmann Gabriel Romanelli, erlitt leichte Verletzungen.