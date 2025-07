Nächster Schlag für Benko: Klage gegen Stroh-Mama

War Benko bereits pleite?

Konkret geht es neben einer Mietvorauszahlung in Höhe von 360.000 Euro, die kurz vor der persönlichen Pleite des Unternehmers erfolgt sein soll, um eine weitere Zahlung in der Höhe von 300.000 Euro. René Benko ließ sich von seiner Mutter, die zugleich Stifterin und Begünstigte der Stiftungen ist, rund um den Zusammenbruch der Signa-Gruppe Ende 2023 in drei Monaten rund vier Millionen Euro schenken – Geld aus Benko-Stiftungen. Vor seiner eigenen Pleite überwies er 300.000 Euro davon wieder zurück.