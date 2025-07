Nova Rock 2024: „Müllpfand“ war unzulässig

Unzureichende Definition

Das OLG beurteilte diese Klauseln nun wie bereits das Landesgericht Eisenstadt als gesetzeswidrig, da sie unklar formuliert sind, teilte der VKI am Freitag in einer Aussendung mit. So bleibe etwa offen, wofür der Müllbeitrag eigentlich eingehoben wird und auch der Begriff „halb voller Müllsack“ sei laut OLG unzureichend definiert.