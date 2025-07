Mutter und Kind aus Klettersteig gerettet

Für den Klettersteig am Hochjoch brauchen selbst geübte Kletterer rund fünf Stunden – was auch gut sichtbar angeschrieben ist, das Gleiche gilt für die Schwierigkeitsgrade. Insofern war es grob fahrlässig, dass die 48-Jährige mit ihrer Tochter am Donnerstagvormittag den Steig in Angriff nahm.