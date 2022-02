Schulbücher nun auch als reine E-Books bestellbar

E-Book+ noch sehr nah am klassischen Schulbuch

Für Maximilian Schulyok von der Allianz Bildungsmedien Österreich ist das neue Angebot der sogenannten „E-Book Solo“ und „E-Book+ Solo“ eine logische Maßnahme bei der Digitalisierungsinitiative im Schulbereich. Diese Produkte seien allerdings noch sehr nah am Schulbuch dran und keine eigenständig konzipierten und produzierten digitalen Produkte. „Es ist einmal ein erster Schritt“, so der Geschäftsführer des Österreichischen Schulbuchverlags (ÖBV).