Spender: „Wir möchten niemanden alleine lassen“

„Meine Eltern, Verwandte und Freunde leben noch in Kiew. Am Montag haben mich meine Eltern angerufen und sich von mir verabschiedet“, erzählt Anna Klymenko mit zittriger Stimmer. Die ukrainische Unternehmerin aus Linz ist gemeinsam mit Thomas Brunner das Gesicht der Hilfsaktion „Support Ukraine NOW Upper Austria“. Der Oberösterreicher lebte 18…Jahre in der Ukraine und flüchtete nach Kriegsbeginn in sein Heimatland: „In der Ukraine kämpft man um europäische Werte wie Souveränität oder Meinungsfreiheit. Dinge, die es in Russland schon sehr lange nicht mehr gibt. Doch er weiß auch, dass es „in kurzer Zeit an allem fehlen wird“.