99ers: Ein Abschied fix, folgt der nächste?

Die Eishockey-Cracks der Graz99ers stehen am Freitag im Pre-Play-off mit dem Rücken zur Wand. Gegen Znaim muss in Liebenau ein Sieg her, sonst ist die Saison beendet. Der Kader der neuen Saison ist bereits Thema: Wen die Fans diese Saison sicher nicht mehr zu Gesicht bekommen - und von wem sie sich vielleicht noch verabschieden müssen.