ÖSV-Rookie baut auf „Leihskier“ von Matthias Mayer

Ein ganz spezielles Paar der Head-Downhillraketen hatte auch Magdalena Egger angeschnallt, als sie am Donnerstag in der Abfahrt zu ihrem vierten Junioren-WM-Titel raste. ÖSV-Servicemann Andi Moser - er ist in Panorama auch für die Geräte von Amanda Salzgeber verantwortlich - präparierte für „Gold-Mäggy“ exakt jene Skier, mit denen sie 2020 im norwegischen Narvik zu ihrem ersten Abfahrtstitel gerast war.