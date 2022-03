Fredy Mayer: Politiker und Menschenfreund

Immer auf der Seite der Schwachen

Mayer krempelte die Organisation grundlegend um, vor allem aber öffnete er sie: Vormals nur im Inland in den Bereichen Rettungswesen und Blutspendedienst aktiv, machte er das Rote Kreuz auch für internationale Hilfsprojekte und Auslandseinsätzen fit. Dank seiner klaren Haltung - und dem Talent, diese auch zu kommunizieren - wurde das Rote Kreuz auch zu einer wichtigen Stimme im gesellschaftlichen Diskurs. So wie Mayer sich selbst als privilegierter Mensch in der Pflicht sah, für die Schwachen einzustehen, sah er auch das reiche Österreich in Pflicht, „einen entsprechenden Teil unseres Vermögens denen zuteilwerden zu lassen, die ihn dringend brauchen“.