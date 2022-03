„Russland hat uns über viele Jahre angelogen“

Sie haben in Ihrem Buch „Die Welt in Gefahr“ die Ukraine als Schauplatz für die Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen angekündigt.

Seit 1990 dachte man, jetzt ist der ewige Landfrieden in Europa ausgebrochen. Aber wir haben uns kollektiv geweigert zu erkennen, dass sich hinter der Fassade in Moskau ganz andere Ambitionen aufbauten.