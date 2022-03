Van der Bellen, Nehammer: „Sie sind nicht allein!“

„My razom v zvamy“

Van der Bellen kündigte an, „alles zu tun, was in unserer Macht steht, um den Frieden wiederherzustellen“. Er versprach zudem „humanitäre Hilfe für die Menschen in Ihrem Land und für jene, die vor dem Krieg geflüchtet sind“. Van der Bellen wünschte den Menschen in der Ukraine „Kraft und Zuversicht“. Sie seien nicht alleine, bekräftigte das Staatsoberhaupt und schloss mit einem Satz auf Ukrainisch: „Wir sind bei Ihnen. My razom v zvamy.“