Ukraine-Krieg: Grazer flieht vor Russlands Bomben

„Stimmung ist angespannt“

Ziel des Konvois war die etwas über 200 Kilometer entfernte Stadt Dnipro. In Friedenszeiten eine Drei-Stunden-Fahrt - am Dienstag hatten Krottmayer und seine Kollegen nach vier Stunden gerade einmal die Hälfte der Strecke geschafft. „Alle wollen raus aus der Stadt, und es gibt alle paar Kilometer Checkpoints. Und wir sehen am Weg viele, viele Militärfahrzeuge.“ Kaum zu glauben, nur wenige Tage vor der Evakuierung postete der Steirer, der davor bereits für die EU-Kommission tätig war, auf Facebook noch Bilder vom Morgenlauf - das Leben in einem Krisengebiet härtet offenbar ab.