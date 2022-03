„Der Verstand sagt nein, das Herz sagt aber ja“

Der Verstand sagt nein, die Einreise in ein Krisengebiet ist nicht gut, aber das Herz sagt ja! Ich kann nicht aus, ich muss einfach dahin!“ Für Daniel Muralter aus Garsten ist klar, dass er und sein Team trotz des eskalierenden Konflikts in der Ukraine vor Ort Hilfe leisten müssen. Weshalb sich der Obmann des Vereins „4x4 Hilfe“, ein Motorsportklub an der Grenze zu Steyr, dessen Hauptziel es ist, in Österreich und europäischen Krisengebieten ehrenamtliche Arbeit zu leisten, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit insgesamt neun Fahrzeugen auf den Weg in die Ukraine macht. „Nachdem die ersten Bomben eingeschlagen sind, hat mein Telefon geklingelt. Die ganzen Partner, die wir schon länger in der Ukraine unterstützen, haben um Hilfe gebeten. Andere Organisationen fahren nur bis zur Grenze, wir wollen aber direkt vor Ort helfen“, so Muralter.