Flüchtlinge: „Es ziehen alle an einem Strang“

Laut Experten werden in den nächsten Tagen sowohl die Zahl der ankommenden Flüchtlinge als auch der Betreuungsbedarf massiv steigen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) verschaffte sich zudem in einem Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter einen aktuellen Überblick über die Situation. So sind bereits rund 80.000 Kriegsflüchtlinge in Ungarn, mehr als 50.000 in der Slowakei.