Ukraine-Krieg: Absage der Airpower 22 gefordert

Seit Jahren steht die Abhaltung der Airpower in Zeltweg in der Kritik, zuletzt vor allem aufgrund von Klimaschutz-Argumenten. Nun ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen - eine militärische Flugshow, für 2. und 3. September geplant, sei da unpassend, meinen etwa die NEOS. Doch es gibt auch andere Stimmen.